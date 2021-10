Filippi: “Subito gol fortunoso, noi bravi a crederci. Fella? Non aspettavamo altro”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi

Il Palermo si impone sulla Vibonese e conquista il primo successo in trasferta della stagione. A decidere, la doppietta di Fella e la rete di Soleri, che regalano ai rosanero tre preziosi punti in classifica. Un successo analizzato al triplice fischio dal tecnico della compagine siciliana, Giacomo Filippi , intervenuto in conferenza stampa.

"Dopo il primo tempo ho chiesto ai miei di continuare a giocare e di non perdere la fiducia, ero convinto che nella ripresa avremmo potuto fare bene. Bravi ai ragazzi che ci hanno creduto e che hanno portato a casa una bella vittoria. Abbiamo subito un gol fortunoso e voglio ammettere che il vento ci ha anche agevolato, questa è una squadra operaia che ha dimostrato di voler portare a casa la partita. Vincere aiuta a vincere! Fella? Siamo tutti contenti e non aspettavamo altro, era solo questione di tempo. Felici che sia sbloccato perchè per noi è importante come gli altri attaccanti".