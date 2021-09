Filippi: “Silipo ci darà una grossa mano. Luperini trequartista? Non lo boccio”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi

Il Palermo cerca i tre punti nel match in programma mercoledì pomeriggio contro il Campobasso . Alle ore 17:30, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie C-Girone C. Sfida presentata alla vigilia dal tecnico della compagine rosanero, Giacomo Filippi, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara.

"Lancini out? È stata una scelta precisa perchè contro il Catanzaro si era giocato bene e non volevo bocciare nessuno, domani ci sarà qualche cambiamento così da far rifiatare qualcuno. Guardando la settimana di lavoro la soluzione di Luperini poteva dare risultati positivi, non mi sento però di dire che Gregorio in questo nuovo ruolo ha giocato bene. Ti dà fisicità e inserimento anche se chiaramente non è né Silipo né Fella, queste scelte vanno fatte in base all'avversario. Odjer? Sta benissimo e direi che è un titolare aggiunto, un professionista che troverà tanto spazio. Silipo? Un giocatore che crea squilibri agli avversari e sono sicuro che potrà darci una grossa mano. Dall'Oglio? può fare sia il centrocampista che il trequartista, parliamo di un giocatore di qualità che può essere sfruttato in entrambe le zone" del campo.