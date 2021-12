Filippi:”Servirà il miglior Palermo. La mia sul ballottaggio Accardi-Peretti-Lancini”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Palermo, Giacomo Filippi, alla vigilia del match di Serie C in cui i rosanero affronteranno il Monopoli di Colombo

Tempo di vigilia in casa rosanero. Il Palermo di Giacomo Filippi si appresta a sfidare il Monopoli di Alberto Colombo nel match valido per la diciassettesima giornata del Girone C di Serie C. In palio tre punti pesanti nella sfida che godrà della splendida cornice del Renzo Barbera domenica alle ore 20.30. A poco più di ventiquattro ore dal calcio d'inizio, l'allenatore della franchigia siciliana è intervenuto in conferenza stampa per presentare l'ostico impegno di campionato. Di seguito, le dichiarazioni di Filippi.