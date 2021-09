Filippi: “Serve più attenzione, ma la squadra mi segue. No agli esuberi”

Le parole del tecnico rosanero amareggiato per la cocente sconfitta contro il Taranto

Sconfitta per il Palermo contro il Taranto per 3-1.

Prestazione opaca della compagine siciliana che non è mai riuscita ad entrare in partita, a causa di un Taranto che ha fornito una prestazione di spessore dall'inizio alla fine, mantenendo sempre al massimo l'intensità e la voglia di far bene. Palermo che dovrà senz'altro cambiare l'approccio al match se vorrà dare una svolta significativa al campionato, che è partito con qualche difficoltà di troppo.