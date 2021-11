Filippi: “Se giochiamo così faremo bene. Ko? Incidenti di percorso possono capitare”

Le parole live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi

Archiviato il tris di successi consecutivi, il Palermo perde 1-0 sul campo del Picerno e vede allontanarsi il Bari capolista: adesso distante ben 7 lunghezze. Un ko pesante per i rosanero, superati dal Monopoli, e scivolati al terzo posto in classifica. A decidere il gol nel primo tempo di Reginaldo. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico della compagine siciliana, Giacomo Filippi , intervento in conferenza stampa.

"Alla squadra ho detto che la strada è quella giusta, la cosa che interessa è il voler giocare sempre per vincere poi gli incidenti di percorso ci stanno. Se giochiamo con questa voglia faremo molto bene, bisogna evitare gli errori superficiali commessi oggi ma i ragazzi non posso dire che non mi siano piaciuti. La nostra partita era preparata per scardinarli ed entrare nei loro fianchi, Valente oggi non è stato il solito ma ci può stare. Per me la scelta era quella, è normale che con il passare dei minuti abbiamo provato a cambiare qualcosa inserendo Silipo e Soleri che ti garantiscono più giocate dentro il campo. Ho visto due o tre palle costruite da Soleri o lo stesso Brunori, purtroppo ci sono anche gli avversari bravi ad arginare queste giocate".