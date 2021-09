Filippi: “Saraniti? Vorrà dare il 100%. Taranto è una piazza straordinaria”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Palermo, Giacomo Filippi, alla vigilia della sfida contro il Taranto

Giacomo Filippi alla vigilia di Taranto-Palermo. Il tecnico rosanero è intervenuto in conferenza stampa nel day before il match che vedrà la compagine siciliana al cospetto di Andrea Saraniti e compagni. Una partita importante per tornare al successo dopo il mezzo passo falso di Vibo Valentia in cui i rosa hanno disputato una gara non particolarmente vibrante contro l'ACR Messina di Sullo. Di seguito, le dichiarazioni del coach originario di Partinico.