Filippi: “Santana sta bene, la mia su Luperini. Turnover? Scenderà in campo la formazione migliore”

Il Palermo scalda i motori in vista della sfida contro l’Avellino.

Mercoledì 26 maggio, alle ore 20.45, allo Stadio “Partenio-Lombardi”, la compagine rosanero tornerà ad affrontare gli uomini di Piero Braglia nel match di ritorno valevole per il primo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C, dopo il successo dell’andata. Un match delicatissimo, alla vigilia del quale, il tecnico rosanero Giacomo Filippi ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Difesa? È normale che un sistema di gioco non puoi assimilarlo in pochi mesi ma ci vuole del tempo per capire a fondo tutti i meccanismi, devo dire grazie ai ragazzi che interpretano al meglio ogni situazione di gioco. Sono davvero straordinari. Turnover per far rifiatare qualcuno? Oggi devo pensare a passare il turno e a schierare la migliore formazione secondo me e secondo il mio staff. Oggi stanno tutti bene e non vanno cambiati tanto per farlo, da De Rose a Valente fino a Lancini: non hanno alcun problema ed è giusto dar seguito e compattezza a quelli che sono i meccanismi. Non dobbiamo però dimenticare che chi è subentrato ha addirittura fatto ancora meglio dei titolari”.

Chiosa finale sulle condizioni di Santana e sul rientro di Luperini: “Santana? Abbiamo preparato la gara sui 180′, è normale perchè non è una partita secca e puoi giocarti le tue carte anche al ritorno. Mario sta bene così come tutti gli altri, sceglieremo domani chi inserire dal 1′ e che possa dare più filo da torcere alla difesa irpina. Il rientro di Luperini dà sostanza e inserimenti in avanti, parliamo di un giocatore importante ma voglio sottolineare la prestazione di Broh sia in fase di contenimento che di spinta nel match d’andata”