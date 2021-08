Filippi: “Ruolo Dall’Oglio ben preciso, bene i giovani. Picerno? Siamo pronti”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, a margine dell'amichevole Rosa vs Nero

Si è concluso l'ultimo test pre-campionato del Palermo , sceso in campo questo pomeriggio in vista del debutto in Coppa Italia contro il Picerno in programma il 21 agosto al "Renzo Barbera". La compagine siciliana ha disputato un'amichevole in cui i tesserati rosanero - divisi in due squadre composte da 11 giocatori - si sono affrontati fra di loro. A segno Odjer e il nuovo acquisto Brunori. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico rosanero Giacomo Filippi , ha commentato così il test appena concluso:

"Ormai nel calcio moderno si corre in quindici e non in undici, i miei lo fanno bene e sanno che questo è un aspetto importante. Si impegnano e si sacrificano nel modo giusto dunque non posso lamentarmi. Dall'Oglio? Jacopo ha un ruolo ben preciso ossia centrale di centrocampo o all'occorrenza trequartista, chiaramente non potrà fare l'attaccante. Un giocatore che ci farà fare il salto di qualità a centrocampo. Situazione di Broh? oggi siamo abbastanza completi in tutti i reparti e non cerchiamo nulla, gli esuberi rimangono tali. Broh mi sta dando delle buone sensazioni anche perchè come calciatore non di discute, si sta allenando bene e può ricoprire tutti i ruoli sia a metà campo che avanti. È un giocatore che vorremmo tanto che potesse darci una grossa mano. I giovani inseriti in squadra? Non ho mai detto che debbano giocare altrove, si stanno allenando benissimo e sono parte integrante di questo gruppo. Ci possono dare una grossa mano, sono giovani sui quali noi puntiamo. Picerno? La squadra è pronta, abbiamo lavorato per arrivare a questo impegno consapevoli di dover fare bene e che il nostro obiettivo è quello di superare il turno. La squadra vuole scendere in campo e fare la partita":