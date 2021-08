Filippi: “Ritiro? La squadra ha lavorato bene, siamo cresciuti”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi

"La gara è stato animosa il giusto, normale che ci sia agonismo. Normale che finisca tutto con una pacca sulle spalle, una partita di calcio dove c'è contatto altrimenti andiamo a giocare a pallavolo. Non mi piace perdere i duelli e i contrasti, possiamo essere carini ma con la giusta cattiveria. A prescindere da Soleri o Brunori non siamo spuntati, nel primo tempo siamo stati poco efficaci sulla trequarti. Ritiro? Mi è piaciuto aver conosciuto un posto come San Gregorio Magno, questo gruppo ha lavorato bene e ha messo nel proprio baule conoscenza. Siamo cresciuti nell'affiatamento e siamo stati sempre complici, questa è la cosa più importante per gettare le basi in vista del futuro".