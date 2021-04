Filippi: “Rauti prima punta, non ho convocato Saraniti per una ragione. Vibonese? Gara ricca di insidie”

Un giorno e sarà Palermo-Vibonese.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, il tecnico del Palermo Giacomo Filippi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Saraniti vice Lucca? Andrea non è stato convocato per scelta tecnica, abbiamo diverse soluzioni. Ho bisogno di gente ultra-motivata e propositiva che dia il massimo per tutto il gruppo. Non è una motivazione disciplinare ma ripeto tecnica, non per l’atteggiamento di mercoledì. Vibonese? È una squadra che sa soffrire e riparte molto bene, ha dei giocatori importanti e di qualità in mezzo al campo. È stata costruita per un determinato sistema di gioco, ha dei calciatori che potrebbero risolvere la gara con una giocata. Una gara che nasconde molte insidie, proprio su queste particolarità abbiamo lavorato per non correre rischi in tal senso. Rauti prima punta? Domani Nicola ricoprirà proprio questo ruolo”.