Filippi: “Qui solo chi ha voglia di stupire. Mercato? Società sa cosa ho chiesto”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi

E' cominciato ufficialmente oggi il ritiro 2021/22 del Palermo a San Gregorio Magno, con la squadra che ha raggiunto il comune campano in mattinata, effettuando una prima sgambatura prima di tornare negli alloggi preposti. Il tecnico rosanero, Giacomo Filippi, è intervenuto in conferenza stampa direttamente dalla sede del ritiro del club siciliano per tracciare un bilancio della stagione appena conclusa e proiettarsi alla prossima.

"Il viaggio è andato bene e siamo arrivati questa mattina come da programma, a Palermo nel pre ritiro abbiamo lavorato molto bene con i ragazzi che avevano tanto voglia di ricominciare. Siamo qui con 27 giocatori, è normale che la cosa che mi premeva di più era riprendere con tutti gli effettivi. Manca qualcosa in avanti e in mezzo al campo, la società sa cosa ho chiesto e siamo sempre in totale accordo con il direttore. Ci aggiorniamo di ora in ora, ho preteso giocatori di massima disponibilità che hanno voglia di stupire andando oltre i propri limiti arrivando quasi alla trasgressione personale. Se non c'è questa voglia è inutile far parte di questo gruppo".