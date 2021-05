Filippi: “Primo ostacolo superato, testa alla prossima gara. Errori? Non è il momento”

Missione compiuta.

Il Palermo batte con scioltezza il Teramo e stacca il pass per il turno successivo dei play-off. Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida andata in scena questo pomeriggio fra le mura amiche dello Stadio “Renzo Barbera”, il tecnico Giacomo Filippi ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine rosanero.

“Non credo che non sia il momento di sottolineare qualche errore che ci può stare visto anche l’avversario competitivo quale è il Teramo. È difficile pensare che venga sottolineata qualche sbavatura quando i ragazzi sarebbero da encomiare per lo spirito di abnegazione e la prestazione, adesso la palla pesa di più ed è normale che a volte non ci sia quella fluidità di gioco. Una cosa che chiediamo sempre, ma è chiaro che a comandare è sempre la testa. Credo che giocare delle partite secche è davvero difficile perchè il tempo è poco e dunque un errore può costare caro, non si può rimediare al contrario che in una gara di 180 minuti. C’è da sacrificarsi, da soffrire e da lottare; una cosa che hanno fatto i miei ragazzi quest’oggi dal 1′ al 97′. Il primo ostacolo è stato superato, adesso pensiamo alla prossima”, sono state le sue parole.