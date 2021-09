Filippi: “Prestazione positiva, Odjer si è scusato. Lavoriamo sugli errori”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Palermo al termine della sfida contro il Campobasso

⚽️

Tre a uno. E' questo il risultato finale maturato questo pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera". Una vittoria, quella conquistata dal Palermo ai danni del Campobasso, in occasione della sesta giornata del Girone C di Serie C, centrata grazie alle reti messe a segno da Andrea Silipo, Nicola Valente e Matteo Brunori. Intervenuto in conferenza stampa al termine del match, il tecnico Giacomo Filippi ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine rosanero.

"Brunori? Gli attaccanti in alcuni periodi segnano non appena toccano la palla, in altri si dannano l'anima e non riescono a fare gol. Matteo, come tutti gli altri attaccanti, si allena al massimo giorno dopo giorno, non sottovaluto l'aspetto mentale. Dopo che subisci un'espulsione ed un rigore dubbio sfido chiunque a non avere un po' di paura, la prestazione la valuto comunque positiva. Siamo a buon punto perchè fare giocare tutti e ruotare i calciatori vuol dire che i ragazzi interpretano nella maniera migliore la prestazione. Voglio sottolineare la partita di Silipo nella fase di non possesso, ha recuperato tanti palloni e da qui parte il suo processo di crescita che tutti vogliamo", le sue parole.

"Gol subito? Non ho rivisto il gol del Campobasso e quindi non posso dire se c'è anche un errore di Pelagotti, lo rivedremo domani e lo analizzeremo. Dobbiamo lavorare sugli errori che facciamo e migliorarli, dobbiamo avere continuità di prestazioni. Spero che un'espulsione non lo condizioni, Odjer è un professionista che si allena bene ed è sempre presente con i fatti. Mi è dispiaciuto per quello che è successo e anche lui si è scusato. Marong e Peretti? Tutti devono lavorare e hanno bisogno di una crescita graduale, lo sanno benissimo e quando toccherà a loro potranno dimostrare il loro valore", ha concluso.