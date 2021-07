Filippi: “Per ambire alla vetta manca qualcosa. Fella? Pronti ad accoglierlo”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, dal ritiro estivo in corso di svolgimento a San Gregorio Magno

Al via il ritiro del Palermo.

E' cominciato ufficialmente oggi il ritiro 2021/22 del Palermo a San Gregorio Magno, con la squadra che ha raggiunto il comune campano in mattinata, effettuando una prima sgambatura prima di tornare negli alloggi preposti. Il tecnico rosanero, Giacomo Filippi, è intervenuto in conferenza stampa direttamente dalla sede del ritiro del club siciliano per tracciare un bilancio della stagione appena conclusa e proiettarsi alla prossima.

"Giocatori in lista di partenza? Credo che si svolgerà tutto in maniera naturale, ho parlato con i 4 ragazzi dicendo che sono delle scelte che un allenatore deve fare. Da quando sono subentrato loro hanno trovato poco spazio, li allenerò più degli altri e chiedo che vengano rispettati. Mi son trovato da calciatore in una situazione del genere e posso affermare che i ragazzi verranno allenati anche più degli altri. Obiettivi per la prossima stagione? Ancora la squadra non è completa, ha una base di partenza forte e collaudata con i numeri che hanno detto che ha chiuso al settimo posto. Serve qualcos'altro per alzare l'asticella, il mercato non è un affare di poco conto ma io mi aspetto ancora gli elementi che abbiamo concordato. Sono sicuro che arriveranno quanto prima, l'aspetto principale è che la base è forte. Fella? Quando arriverà lo accoglieremo a braccia aperte perchè è un calciatore importante, oggi non è qui con noi".

"Lo scorso anno - ha ammesso Filippi - abbiamo chiuso il campionato increscendo con il gruppo che era diventato squadra e non si arrendeva mai e voleva sempre andare oltre. Una squadra che soffre e che non si deve mai accontentare, questo è l'obiettivo che ci dobbiamo porre n vista della prossima stagione. Il campionato di C è sempre stato ostico, pieno di città con una storia calcistica ben precisa e quindi ci sarà sempre da combattere. Vedi Avellino, i due Messina oltre a Catania bari, ci siamo anche noi in questo gruppo. Posso garantire che lotteremo partita dopo partita, ma per ambire alla vetta e alla vittoria del campionato ci manca ancora qualcosa, stiamo cercando di individuato senza sbagliare uomini che potrebbero sopperire a mancanze tecniche".