Filippi: “Pensiamo ad una partita alla volta. Svelo cosa ho detto a Pelagotti”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Giacomo Filippi in conferenza stampa al termine di Palermo-Potenza

Due a zero. E' questo il risultato finale maturato questo pomeriggio fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera". Una vittoria, quella conquistata dal Palermo contro il Potenza in occasione della sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, ottenuta grazie alle reti messe a segno da Giuseppe Fella e da Andrea Silipo nel finale. Intervenuto in conferenza stampa al termine del match, il tecnico Giacomo Filippi ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine rosanero. "Abbiamo la nostra marcia e strada tracciata, su quella dobbiamo concentrarci senza pensare agli altri. Non dobbiamo rischiare di andare fuori strada ma avere la testa ad una partita alla volta, i game - come diceva il tennista Agassi - si vincono uno alla volta. Solo pensando gara dopo gara possiamo ottenere risultati importanti. Cosa ha detto a Pelagotti? Gli ho detto che doveva essere bravo a leggere quando giocarla, Alberto ha gestito molto bene ogni cosa e sono molto contento. Sta lavorando bene e gestisce al meglio la partita, forse l'anno scorso era questo l'aspetto che gli mancava", ha concluso Filippi.