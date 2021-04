Filippi: “Partita decisiva, la vittoria unico risultato. Doda al posto di Almici? Rispondo così”

Un giorno e sarà Palermo-Cavese.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, il tecnico del Palermo Giacomo Filippi si è espresso in vista del match in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”: fischio d’inizio alle ore 17.30.

“Cavese? Per noi questa è la partita decisiva al contrario delle altre, un match che può permetterci di avvicinarci a posizioni migliori in vista dell’ultima giornata. C’è un unico risultato, ossia quello di portare a casa la vittoria, poi penseremo al Francavilla – sono state le sue parole -. Doda al posto di Almici? Ci sono tante assenze ma i presenti mi danno garanzie, abbiamo provato lui come altri. Non ho problemi di formazione in tal senso perchè i disponibili sono all’altezza e possono fare un’ottima gara. La squadra sta molto bene, domani avremo tanti assenti però sono stop dii natura diversa, a parte Almici il cui infortunio è più serio. Gli altri sono stop che dureranno al massimo un paio di settimane. Poi si giocherà ogni tre giorni, ma la squadra ha dimostrato che può assorbire questi carichi”.