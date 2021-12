Filippi: “Ottima squadra contro il Bari, ma ormai è passato. Concentrati sul Latina”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, in vista della gara contro il Latina

Dopo lo stop con il Bari , il Palermo prepara l'imminente gara del turno infrasettimanale contro il Latina . Nella partita di andata i rosanero si imposero al "Barbera" per 2-0 grazie alle reti di Floriano e Soleri . Alla vigilia del match del "Domenico Francioni", il tecnico rosanero, Giacomo Filippi , è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani, mercoledì 22 dicembre, valida per la ventesima giornata del girone C di Serie C , prima del girone di ritorno e ultima dell'anno solare 2021. Di seguito le dichiarazioni:

"Abbiamo steccato la partita più importante, quella di Catania. Con il Bari ho visto un ottima squadra, che poteva vincere ma che avrebbe potuto pure subire per la troppa esuberanza. Noi dalla partita con il Bari siamo usciti consapevoli del fatto che possiamo battere tutti, anche perché con le prime della classe non abbiamo mai perso. Domani sarà una partita importante, nella quale dovremmo portare a casa i tre punti per continuare il nostro percorso e rimanere attaccati al Bari, rimanendo più in alto possibile in classifica. Non ho visto un aria di resa da parte del gruppo, nessuno si arrende. Noi giochiamo partita dopo partita, c'è una classifica ben delineata e siamo qui per migliorarla ancora ed insidiare il primo posto. Se la classifica dice che il Bari ha otto punti un più evidentemente lo merita. Sono una squadra molto forte e competitiva. Noi siamo qui per correggere ciò che non è andato nelle ultime gare e migliorare il nostro rendimento. La foga agonistica non è un problema. Noi prepariamo le gare in una certa maniera e i ragazzi mi ascoltano in questo. Stiamo parlando troppo poco del Latina, che ci darà filo da torcere e che ha fatto 20 punti su 22 in casa. Noi siamo tutti concentrati su domani, il Bari ormai è passato. La squadra sta bene mentalmente e fisicamente, questo è quello che mi interessa".