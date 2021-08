Filippi: “Ok primo tempo, nessun passo indietro. Brunori? Ci darà grossa mano”

Le parole del tecnico rosanero, Giacomo Filippi, a margine dell’amichevole pareggiata contro l’Enna

"Volevo ringraziare la città di Enna per l'accoglienza e i nostri tifosi per averci supportato. Non è stato un passo indietro, siamo mancati negli ultimi venti metri e proprio lì siamo stati poco precisi. Per qualità di gioco sono soddisfatto anche per l'intensità messa in campo, oggi abbiamo schierato la squadra in vista della nuova stagione. Sono contento per il primo tempo. I tifosi ci hanno già dato una forte emozione durante l'allenamento a porte aperte. È normale che negli ultimi metri siamo stati meno brillanti, la cosa che mi piace è l'idea di gioco che hanno i ragazzi. In settimana adesso si allenerà con noi anche Brunori che ci darà una grossa mano, stessa cosa vale per Soleri e Fella che saliranno in cattedra. Giron solo vice Valente? Stiamo cercando di completare la rosa per avere 22 titolari, non c'è nessuna riserva. Maxime è stato fortemente voluto e ci ha impressionato, da lui mi aspetto anche i gol e non solo assist perchè può darci tante soluzioni".