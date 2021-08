Filippi: “Ok Brunori e Soleri. Modifica al modulo? Opzione che stiamo valutando”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, a margine dell'amichevole Rosa vs Nero

Si è concluso l'ultimo test pre-campionato del Palermo, sceso in campo questo pomeriggio in vista del debutto in Coppa Italia contro il Picerno in programma il 21 agosto al "Renzo Barbera". La compagine siciliana ha disputato un'amichevole in cui i tesserati rosanero - divisi in due squadre composte da 11 giocatori - si sono affrontati fra di loro. A segno Odjer e il nuovo acquisto Brunori. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico rosanero Giacomo Filippi, ha commentato così il test appena concluso: