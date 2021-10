Filippi: “Normale che i tifosi siano arrabbiati. Il mio futuro? Contano i risultati”

Il Palermo si appresta a scendere in campo mercoledì sera contro la Virtus Francavilla, nel turno infrasettimanale, valevole per la 10ª giornata di Serie C. Di seguito le dichiarazioni della vigilia, rilasciate dal tecnico rosanero, Giacomo Filippi

Giornata di conferenza stampa per il tecnico del Palermo FC, Giacomo Filippi, alla vigilia della sfida interna contro la Virtus Francavilla, in programma domani, mercoledì 20 ottobre alle ore 21.00 allo stadio "Renzo Barbera". La compagine rosanero sarà chiamata a riscattare l'imbarazzante k.o. di Torre del Greco contro la Turris, dove la squadra guidata dal mister di Partinico ha mostrato una vera e propria "involuzione" sotto il piano tecnico-tattico oltre che mentale, come lo stesso Filippi ha espresso nel corso del post-partita della gara contro i campani. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal mister della formazione siciliana agli organi di informazione, a poco più di ventiquattro ore dalla gara contro la formazione pugliese, nel turno infrasettimanale di Lega Pro, valevole per la decima giornata del girone C di Serie C.

"Leader difensivo? Oggi non mi sento di parlare di un elemento, non è stato un errore individuale ma collettivo e quindi si deve lavorare sulla testa di tutti. Dobbiamo lavorare di squadre ed essere una squadra sempre, sia nelle fortune che nelle disgrazie. Ieri ci siamo fatto tutti la domanda e ci siamo chiesti chi siamo, ho parlato con tutti i giocatori anche individualmente. Tutti si chiedono di questa metamorfosi tra casa e fuori casa, durante gli allenamenti ho sempre risposte positive poi in partita ci leghiamo magari a quei lanci lunghi che non ci appartengono (in trasferta). A casa nostra l'atteggiamento è diverso, ma una squadra come la nostra che mira a obiettivi importanti non può avere questi alti e bassi. Tifosi delusi? So che il mio lavoro è rischioso, ogni giorno insieme allo staff e ai ragazzi diamo il massimo per portare ottimi risultati a questi colori. I risultati sono sempre l'ago della bilancia di un allenatore, se questi non arrivano è normale e giusto che un tecnico venga messo in discussione. Queste prestazioni lasciano l'amaro in bocca ed è normale che un tifoso sia arrabbiato e inizi a mugugnare".