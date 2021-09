Filippi: “Non possiamo perdere ogni duello, ora compattiamoci”

Le parole del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, a margine del ko rimediato contro il Taranto

Pomeriggio da dimenticare per il Palermo , che crolla in casa del Taranto , al termine di una gara incolore e priva di particolari sussulti. 3-1 il risultato del match, deciso dalle reti dell'ex Saraniti, di Benassi e di Diaby al 90°. Risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico della compagine rosanero, Giacomo Filippi, intervenuto in conferenza stampa al termine della gara.

"Il Taranto ha cercato la vittoria e l'ha voluta più di noi, non si può concedere continuamente un duello e perderlo in ogni occasione. Dobbiamo lavorare e ripartire subito altrimenti è dura. Non abbiamo sottovalutato l'avversario, sappiamo quanto sia complicato affrontare le matricole soprattutto fuori casa. Dobbiamo ritrovare subito le nostre certezze e compattarci martellando più che mai su quelle che sono le nostre sicurezze, cosa che fino a qualche settimana fa sapevamo mettere in atto. Se regali qualcosa all'avversario recuperare diventa difficile, i miei ragazzi hanno lottato ma in modo errato e scomposto".