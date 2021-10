Filippi: “Non dobbiamo commettere errori, vogliamo vincere ogni partita”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, alla vigilia della sfida contro la Juve Stabia

Il Palermo cerca continuità. Archiviata la vittoria contro il Campobasso , i rosanero cercano il bis nel match contro la Juve Stabia . Giacomo Filippi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro le Vespe di Walter Novellino, valida per la settima giornata del campionato di Serie C-Girone C . Il match, è in programma domani, lunedì 4 ottobre, alle ore 21.00, allo stadio "Romeo Menti" .

"Mi aspetto una partita aperta e non credo che le due squadre penseranno a un tatticismo ad oltranza fin dall'inizio. Noi siamo abituati a lavorare in un certo modo e vogliamo vincere ogni partita, la nostra prerogativa è quella di essere uniti e non scollarci in campo. La squadra sta lavorando bene ma in trasferta dobbiamo cercare di non commettere l'errore di abbassarci e dunque di subire l'avversario. L'equilibrio lo si può trovare anche sulla trequarti e non per forza a centrocampo, la cosa importante è interpretare il ruolo nel miglior modo possibile senza creare crepe e squilibri tra i reparti".