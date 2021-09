Filippi: “Non devo rimproverare nulla. Bisogna chiudere le partite”

Le dichiarazioni del tecnico del Palermo Giacomo Filippi a margine del match tra i rosanero ed il Campobasso

Un successo tanto prezioso quanto sudato quello ottenuto dai rosanero al cospetto dell'ostico Campobasso . Partenza razzo del Palermo con un uno-due devastante nei primi cinque minuti di gioco che porta le firme di Andrea Silipo e Nicola Valente . Qualche sbavatura difensiva ha rimesso in piedi la formazione ospite che è stata brava a non disunirsi dopo il doppio colpo ravvicinato. Nella ripresa il Campobasso ha accorciato i conti al 55' con Rossetti per poi fallire una clamorosa opportunità dagli undici metri dopo il fallo ingenuo di Edoardo Lancini . Matteo Brunori ha chiuso la sfida in contropiede trovando un gol importante sia a livello personale che di squadra. Il tecnico del team targato Mirri , Giacomo Filippi , è intervenuto in conferenza stampa a margine della vittoria del Palermo . Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Non mi sembra che la squadra abbia arretrato, ci hanno complicato la vita ma ricordiamoci che il calcio è bello anche per questo. Sul gol subito siamo stati poco attenti, l'espulsione è discutibile come il rigore. Non siamo arretrati anche perché non mi ricordo parate di Pelagotti, nel primo tempo dobbiamo fare il terzo e l'unica cosa che rimprovero ai miei. Soleri per Brunori? Matteo veniva da sei partite consecutive e avendo un'ottima alternativa ho deciso di cambiare, non devo rimproverare nulla ai ragazzi eccezion fatta per la mancata decisione di affondare il colpo. Bisogna chiuderle subito le partite".