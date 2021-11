Filippi non ci sta: “Commesso tanti errori, ma arbitraggio a senso unico”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico Giacomo Filippi al termine della sfida contro il Picerno

Uno a zero . E' questo il risultato finale maturato questo pomeriggio fra le mura dello Stadio Comunale "Donato Curcio". Il Picerno di Leonardo Colucci ha battuto un Palermo generoso ma sterile e privo di idee nella sfida valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C . Un successo ottenuto grazie alla rete messa a segno al minuto 25 da Reginaldo , con la compagine rosanero che non è riuscita a centrale la quarta vittoria di fila. Intervenuto in conferenza stampa al termine del match, il tecnico Giacomo Filippi ha analizzato la prestazione offerta da De Rose e compagni.

"Il Picerno ha fatto la sua partita, noi abbiamo fatto una gara con lo spirito giusto ma abbiamo commesso tanti errori tecnici che nelle ultime partite avevamo ridotto. La prestazione è stata volitiva, abbiamo proposto tanto. Vorrei soffermarmi sugli arbitraggi che ci sono in tutti i campi: deve esserci equilibrio nel giudicare. Se i due falli di Reginaldo non vengono sanzionati così come De Cristofaro, poi non capisco perché devo subire l'espulsione di Marconi. Oggi l'arbitraggio è stata gestito in modo non prefetto, non mi va giù un metro di giudizio diverso da un campo all'altro. La partita è andata come ci aspettavamo, ero sicuro che si sarebbero difesi e poi sarebbero ripartiti. Noi abbiamo sbagliato tanto e ci siamo complicati la vita mostrando anche il fianco agli avversari. Siamo stati sempre nella loro metà campo e abbiamo provato spesso l'uno contro uno, sebbene solo nella ripresa. La squadra come piglio non mi è dispiaciuta, purtroppo abbiamo sbagliato la scelta finale o il cross negli ultimi metri", le sue parole.