Filippi: “Non amavo allenatori bugiardi o poco chiari, voglio impegno e sofferenza”

Giacomo Filippi illustra ambizioni e propositi in vista della prossima stagione che lo vedrà ancora alla guida del Palermo in Serie C

⚽️

Il Palermo edizione 2021-2022 ripartirà da Giacomo Filippi. L'ex vice di Roberto Boscaglia si è guadagnato la conferma sulla panchina rosanero in virtù di un brillante finale di stagione sotto il profilo delle prestazioni e dei risultati ottenuti. Il tecnico siciliano ha illustrato propositi ed ambizioni del club di viale del fante in vista del prossimo campionato di Serie C nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di Trm 13.

"Siamo a lavoro da diverso tempo, con tutto lo staff e il direttore Castagnini stiamo programmando la prossima stagione. Siamo consapevoli che delle difficoltà e degli ostacoli che la prossima annata ci riserverà, visto il campionato estremamente difficile. Lo spirito comune dovrà essere quello di soffrire e impegnarsi giornalmente per raggiungere un ambizioso obiettivo comune.Ho sempre lavorato in maniera trasparente, senza alcun giro di parole. Da calciatore non amavo gli allenatori che mi raccontavano bugie e che risultavano poco chiari nelle scelte. Mi è capitato invece che un tecnico mi dicesse che non avrei giocato perchè un altro si era impegnato più di me. Questo è l'atteggiamento giusto. L'importante è che tutti diano il massimo, accettando le decisioni mie e dello staff in maniera serena.