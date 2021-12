Filippi: “Noi male in trasferta? Ho la mia idea. Il Bari e la classifica…”

Le parole del tecnico rosanero al termine della sfida persa contro il Latina per 1-0

Mediagol (rdf) ⚽️

Brutta batosta per il Palermo che esce sconfitta dal match di Latina. Prestazione da dimenticare per i rosanero che si ritrovano in nove uomini dopo appena 35 minuti per via delle espulsioni di Alessio Buttaro e Alberto Pelagotti. Squadra che è apparsa in difficoltà non riuscendo in inferiorità numerica a pungere la formazione pontina, apparsa piuttosto abbordabile.

Sarà necessario cancellare al più presto e ripartire al meglio dopo la pausa natalizia, per provare in tutti i modi a rimanere attaccati al trenino delle prime in classifica. Al termine del match è intervenuto in conferenza stampa il tecnico del PalermoGiacomo Filippi che si è detto amareggiato per la prestazione odierna e ha sottolineato come sia fondamentale azzerare tutto e ripartire al più presto per cancellare questo brutto passo falso.

"La squadra in trasferta ha avuto qualche episodio da noi causato sfavorevole e abbiamo sempre dovuto rincorrere. E' normale che su questa cosa ci interroghiamo insieme alla squadra su come poter intervenire ma vi assicuro che non sono aspetti facili da risolvere. Bisogna essere bravi e fortunati a trovare la quadra giusta. Noi dobbiamo arrivare più in alto possibile. Oggi il Bari è davanti meritatamente, noi dobbiamo mettere in ordine qualcosa per ripartire meglio di prima. Fuori casa stiamo avendo delle difficoltà, non è una questione di testa. La squadra lavora sempre bene. Come è che in casa succede questo e fuori casa no? La stessa domanda potrei farla io. Per me è una questione di concentrazione e di determinazione. E' una nostra pecca, dobbiamo rimediare".