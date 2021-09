Filippi: “Nessuna emergenza in difesa. Taranto? Giochiamo sempre per vincere”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi

Domani prende il via il terzo turno di Serie C , con il Palermo che aprirà la giornata nell'anticipo di sabato alle ore 17:30 allo stadio "Erasmo Iacovone" contro il Taranto. Dopo la vittoria e il pareggio maturati rispettivamente contro Latina e Messina , i rosanero sono pronti a scendere in campo con il coltello tra i denti per allungare la propria striscia di risultati utili consecutivi. Intervenuto alla vigilia, il tecnico Giacomo Filippi , ha presentato la sfida in conferenza stampa.

"Approccio diverso da Messina? Abbiamo lavorato tanto su quell'aspetto che non è andato bene sabato scorso. Abbiamo lavorato tantissimo per mantenere le distanze tra i reparti, cosa che a Messina non è successo per eccessiva generosità. Si è intervenuto bene su questo aspetto correggendo gli errori commessi. Doda e Soleri dal 1'? Sono due giocatori che stanno bene e che possono essere della partita fin dall'inizio, quando un allenatore ha possibilità di scelta è davvero una cosa positiva. Non abbiamo emergenza in difesa perchè gli uomini ci sono, quelli che ci sono bastano e avanzano anche se ammetto che se ci fossero Buttaro e Accardi sarebbe meglio. Taranto? Noi giochiamo sempre per vincere, di fronte ci sono gli avversari che danno la vita contro il Palermo o contro le candidate alla lotta al vertice. Dobbiamo lavorare più degli altri sotto l'aspetto psicologico e mentale, poi l'aspetto tecnico-tattico viene dopo. Serve essere bravi e lottare minuto dopo minuto per portare a casa la partita, un qualcosa su cui ci alleniamo ogni giorno".