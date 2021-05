Filippi: “Nessun rimpianto, ecco cosa ci è mancato. Lucca? Un fuoriserie, il nostro reparto offensivo…”

Il Palermo dice definitivamente addio ai playoff.

Si ferma ad Avellino la corsa del Palermo di Giacomo Filippi, costretto a salutare così il sogno promozione dopo il ko rimediato al “Partenio-Lombardo” deciso dalla zampata dell’attaccante biancoverde, Sonny D’Angelo. Inutile il successo maturato al “Renzo Barbera” dai rosanero, in virtù del miglior piazzamento in classifica degli irpini che ha decretato il passaggio degli stessi al prossimo turno degli spareggi promozione. Un ko all’indomani del quale, il tecnico del Palermo Giacomo Filippi, si è soffermato a parlare tracciando inoltre un bilancio sulla stagione appena conclusa.

“Avevamo qualcosa in meno rispetto alle teste di serie perchè ci mancava nell’ultima periodo l’attaccante che ci permetteva di cambiare. Secondo me in questa categoria c’è mancata un pò di fisicità in alcuni settori, per il resto credo che la squadra sia competitiva e basta poco per essere alla pari delle prime in classifica. Non ho nessun rimpianto per la partita contro l’Avellino, abbiamo dato tutti il 100% dai calciatori allo staff. Nessun altro club si è fatto avanti o mi ha comunque avanzato una proposta. Se andiamo a considerare Bari, Avellino o Modena ad esempio nel nostro organico abbiamo calciatori d’esperienza e di categoria. In avanti abbiamo Saraniti e Lucca che è un fuoriserie, per non parlare di Floriano, Santana, Valente, Rauti e Silipo. Dobbiamo dare merito a chi ha dato tutto, il reparto offensivo è abbastanza completo”.