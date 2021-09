Filippi: “Monterosi? Adesso testa Campobasso. Giochiamo sempre per vincere”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi

"Campobasso, obbligo di vittoria? Dopo Monterosi è normale che si affronterà la partita con la giusta voglia per fare bene e far dimenticare una prestazione poco lucida. Ogni partita la giochiamo per vincere, a volte riusciamo a volte meno. Nelle trasferte siamo stati poco incisivi, ma sono convinto che domani la squadra avrà la mente libera per poter offrire una buona prestazione e vincere la partita. Insieme alla squadra abbiamo analizzato le sfide in trasferta per poter capire perchè non riusciamo a esprimerci come capita in casa. Da questa analisi siamo usciti convinti e vogliosi di dimostrare a noi stessi di riportare in campo ogni cosa che svolgiamo in allenamento. Per ogni avversario si opta per una strategia, sono convinto che domani i miei ragazzi faranno bene interpretando al massimo la gara. La squadra non ha paura di vincere! Modulo? Ogni match è diverso dagli altri, con il Monterosi avevamo preparato la partita in un certo modo ma siamo stati poco bravi a mettere in campo tutto. Questo non è un modulo che ci espone così tanto agli avversari, il deficit che stiamo mostrando è in fase di possesso e di sviluppo. Su questo ultimo aspetto dobbiamo insistere ritrovando la semplicità e che nessuno di noi pensi di poter risolvere la partita".