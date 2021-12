Filippi: “Monopoli? Non determinante, ma può cambiare classifica. Ecco cosa servirà”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, alla vigilia della sfida contro il Monopoli

Sfida ai vertici nel Girone C, con Palermo e Monopoli pronte a scendere in campo per affrontarsi al “Renzo Barbera” nella gara valida per la diciassettesima giornata di Serie C. Un impegno presentato a poco più di ventiquattro ore dalla sfida dal tecnico della compagine rosa, Giacomo Filippi, intervenuto in conferenza stampa.