Filippi: “Messina ottima squadra. Errori? Ecco in cosa dobbiamo migliorare”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi

Giornata di vigilia per il Palermo che, dopo il successo contro il Latina, si prepara a tornare in campo per affrontare l 'Acr Messina . Biancoscudati e rosanero si affronteranno nella sfida valevole per la seconda giornata del girone C di Serie C. Un impegno presentato nella consueta conferenza stampa pre-gara, dal tecnico del Palermo Giacomo Filippi.

”Normale che lavoriamo sugli errori commessi in partita, li attenzioniamo e facciamo vedere ai ragazzi dove bisogna migliorare. Serve insistere sulle cose negative per renderle positive. Avversarie? A me interessa il mercato che abbiamo fatto noi, sono stati raggiunti tutti gli obiettivi. Non sono abituato a guardare in casa altrui, vedremo solo nel corso della stagione chi avrà lavorato meglio. La cosa da migliorare e su cui insistere e l’aggressione continua sul portatore di palla per non dare possibilità di manovra. Messina? Ottima squadra è allenata benissimo, si vede che sono uno staff che lavora. Hanno dei punti forti come dei punti deboli che dobbiamo essere bravi a sfruttare".