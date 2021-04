Filippi: “Martin e Odjer out, ecco il motivo. Silipo? Un talento. Una cosa mi fa ben sperare”

Poco più di quarantotto ore e sarà Virtus Francavilla–Palermo.

Manca sempre meno a Virtus Francavilla-Palermo, match in programma domenica 2 maggio alle 20.30 allo Stadio “Giovanni Paolo II”. I rosa, voleranno in puglia, con l’obiettivo di agguantare il settimo posto che significherebbe primo turno dei playoff da giocare al “Barbera” con due risultati utili su tre. In tal senso, il match contro i biancazzurri, assumerà un’importanza particolare per la compagine siciliana. Lo sa bene Giacomo Filippi che, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara, ha invitato i suoi a tenere alta l’attenzione.

“In queste ultime due settimane abbiamo avuto qualche infortunio di troppo, l’ultimo cronologicamente Martin che questa notte ha avuto un attacco di dissenteria e non sarà convocato. Stiamo pensando ai playoff e quindi abbiamo pensato di recuperarli direttamente per gli spareggi, le tempistiche non permettevano di poterli riavere prima. Silipo è un talento e su questo non vi è alcun dubbio, ha fantasia e potenza nelle gambe. Ci sono dei gradi di maturazione, c’è chi matura a 17 e chi lo fa a 22. Silipo si allena molto bene e io ho una grande stima di lui, le ultime partite ci hanno costretto ad attuare altre soluzioni ma sono sicuro che potrà dire la sua. L’aria nello spogliatoio e nell’ambiente Palermo è frizzante e fa bene, la squadra ha un carattere armonioso e umore alto. Ogni giorno si lavora sempre meglio ed è una cosa che mi fa ben sperare per il futuro prossimo”.