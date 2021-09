Filippi: “Maglia rosa orgoglio e responsabilità. Tutto sulle condizioni di Valente”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi

Domani prende il via il terzo turno di Serie C, con il Palermo che aprirà la giornata nell'anticipo di sabato alle ore 17:30 allo stadio "Erasmo Iacovone" contro il Taranto. Dopo la vittoria e il pareggio maturati rispettivamente contro Latina e Messina, i rosanero sono pronti a scendere in campo con il coltello tra i denti per allungare la propria striscia di risultati utili consecutivi. Intervenuto alla vigilia, il tecnico Giacomo Filippi, ha presentato la sfida in conferenza stampa.