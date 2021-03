Filippi: “Luperini calciatore di sostanza, oggi ho visto una squadra. Santana e quel discorso ai compagni…”

“Luperini è un giocatore di sostanza che si inserisce molto bene, che ha una grande resistenza abbinata agli ottimi inserimenti senza palla”.

Parola di Giacomo Filippi. Il tecnico del Palermo, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Catania, ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine rosanero fra le mura dello Stadio “Angelo Massimino”. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dallo storico vice di Roberto Boscaglia.

“Santana? Non ci sono parole per descriverlo, è capitano dentro e fuori. Prima di entrare in campo ha fatto un discorso alla squadra da pelle d’oca e quando è entrato ha mostrato tutte le sue qualità, il gol è qualcosa di pazzesco. Ho detto alla squadra che non doveva cambiare nulla nonostante l’inferiorità, dovevamo continuare ad alzarci e non mollare un centimetro. Lo hanno fatto tutti bene, sia chi è entrato, sia chi era in campo. La cosa che mi è piaciuta di più è stato il lavoro degli esterni martellando continuamente in avanti. Abbraccio di gruppo dopo il fischio finale? Oggi ho visto una squadra che in qualche circostanza non ha dimostrato di esserlo, lo spogliatoio è stato sempre unito anche se magari è mancata un po’ di coesione visti i risultati altalenanti. È un gruppo nuovo che è nato in estate con tante novità, posso confermare che i ragazzi non hanno mai palesato alcun malumore. Kanoute è parte integrante della squadra, chi non ha giocato era in tribuna per incitare la squadra e quindi credo che questo sia un segnale positivo”.