Filippi: “La strada è quella giusta. Tutto sulle condizioni di Mauthe”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Palermo al termine dell'amichevole contro il Monopoli

Zero a uno . E' questo il risultato finale maturato questo pomeriggio al campo sportivo di Villa D'Agri. Una vittoria, quella conquistata dal Palermo contro il Monopoli , centrata grazie alla rete su punizione messa a segno da Nicola Valente . Intervenuto in conferenza stampa al termine dell'amichevole, il tecnico Giacomo Filippi ha commentato la prestazione offerta dalla compagine rosanero.

"Il nostro obiettivo è quello di portare tutti allo stesso livello e far entrare nella testa alcuni principi di gioco. Sono soddisfatto del lavoro e di come lo riportano in campo, il cammino è quello giusto e la strada tracciata è quella buona. Da queste partite devi trarre lo spirito ed entrare con la mentalità giusta come se fosse campionato. Il risultato lascia il tempo che trova ma vincere fa sempre piacere. Mauthe? Sta bene, ha avuto solo una forte contusione al diaframma. Ma adesso non ha più nulla. Condizione fisica? Al momento non si è fermato nessuno, eccetto qualche rallentamento e dunque sono contento di questo ritiro", sono state le sue parole.