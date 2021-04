Filippi: “La squadra ha identità, la mia idea su Rauti. Settimo posto? Daremo tutto”

Poco più di quarantotto ore e sarà Virtus Francavilla–Palermo.

Manca sempre meno a Virtus Francavilla-Palermo, match in programma domenica 2 maggio alle 20.30 allo Stadio “Giovanni Paolo II”. I rosa, voleranno in puglia, con l’obiettivo di agguantare il settimo posto che significherebbe primo turno dei playoff da giocare al “Barbera” con due risultati utili su tre. In tal senso, il match contro i biancazzurri, assumerà un’importanza particolare per la compagine siciliana. Lo sa bene Giacomo Filippi che, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara, ha invitato i suoi a tenere alta l’attenzione.

“Rauti? Nicola stava facendo benissimo anche prima di sbloccarsi, poi chiaramente il gol dà sempre autostima ad un attaccante. Sta facendo bene questo ruolo, stiamo lavorando su alcuni movimenti: aggredisce con forza la profondità e sta lavorando tanto. Con il rientro di Lucca e con Saraniti a pieno regime potremo provare di tutto, oggi la squadra ha quell’identità”.

Chiosa finale sull’obiettivo settimo posto: “Sia Il Foggia che il Teramo sono state due squadre che hanno dato continuità in questo campionato. Noi abbiamo acquisito una buona fisionomia e sono molto soddisfatto di quello che stanno facendo i ragazzi. Non mi sento di pronosticare nulla, anche perchè gli ultimi 90 minuti possono stravolgere la parte bassa della zona playoff. Dobbiamo dare tutto per ottenere i 3 punti e sperare che il Foggia non vinca, a fine gara comunque tireremo le somme”.