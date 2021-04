Filippi, la ricetta per i playoff: “Ecco cosa ho chiesto alla squadra”. E sul suo futuro…

Parola a Giacomo Filippi.

Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Cavese, in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”: oggetto di discussione, anche il suo futuro. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Futuro al Palermo? Normale che tanti si candidino per la panchina rosanero conoscendo il blasone del club, io e il mio staff daremo il massimo per centrare l’obiettivo principale. Vedremo poi cosa accadrà, ad ogni modo resterà un’avventura davvero emozionante ed importante per l’inizio della mia carriera. Playoff? Bisogna limare al massimo gli errori, migliorare i nostri punti forti ed essere molto concreti. Noi dobbiamo cercare di giocare solo per vincere, è quello che ho imposto ai ragazzi da quando mi sono seduto su questa panchina. Non bisogna lasciare nulla al caso e dunque curare ogni minimo dettaglio. Contro qualsiasi avversario dovremo imporre la nostra forza, dobbiamo sempre essere pronti”.