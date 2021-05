Filippi: “La mia sull’Avellino, abbiamo un obiettivo e daremo il 100%. Braglia? Non mi rivedo in certi gesti”

Il Palermo scalda i motori in vista della sfida contro l’Avellino.

Mercoledì 26 maggio, alle ore 20.45, allo Stadio “Partenio-Lombardi”, la compagine rosanero tornerà ad affrontare gli uomini di Piero Braglia nel match di ritorno valevole per il primo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C, dopo il successo dell’andata. Un match delicatissimo, alla vigilia del quale, il tecnico rosanero Giacomo Filippi ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Si rischia di cadere in un clima provocatorio? Per quanto ci riguarda no, faremo di tutto e spero che non possa accadere qualcosa del genere. La stiamo preparando bene anche sotto questo aspetto, noi dobbiamo pensare solo al campo perchè non ci appartengono certe cose. L’Avellino è una squadra forte e credo che tutte queste siano solo chiacchiere. Non dobbiamo cadere nel loro tranello. Il nostro obiettivo è giocare come sappiamo fare e concentrarci solo sulla partita senza farci distrarre da tante chiacchiere che sto sentendo. Domani sera andremo in campo e daremo tutti noi stessi per assicurarci il passaggio del turno. Giocare sul piano mentale o tecnico? Secondo me dobbiamo pensare solo a giocare, adesso sento parlare solo di episodi e non di calcio”.

Chiosa finale sul discusso episodio, avvenuto nel post-gara, che ha visto come protagonista il tecnico dell’Avellino e il capitano del Palermo, Andrea Accardi: “Mister Braglia ha qualcosa da farsi perdonare, io non mi rivedo in certi gesti. Troppe proteste sull’arbitraggio quando direi che è stato normale. Chiaro che il ritmo sia stato spezzettato a causa della difficoltà della partita. Sentir parlare ancora di alcuni episodi non mi va, sono cose che non ci rappresentano”.