Filippi: “La mia su Rauti, siamo stati sfortunati sotto porta”. E su Saraniti…

Non vanno oltre il pari Palermo e Vibonese.

Solo un pareggio a reti inviolate per il Palermo che, nella sfida di questo pomeriggio contro la Vibonese, fallisce l’obiettivo riscatto dopo l’amaro ko rimediato in casa del Monopoli. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico della compagine rosa, Giacomo Filippi, intervenuto in mixed-zone per analizzare la gara.

“Saraniti? Dipende da Andrea, noi lo vogliamo al 100% e con le motivazioni giuste, sono sicuro che da domani avrà le giusta motivazioni. Rauti ha fatto una buona gara considerando che la Vibonese dietro era davvero serrata, la loro strategia è stata adattata molto bene da mister Roselli. Non siamo stati fortunati nella finalizzazione. Questa è l’identità della squadra e rimarrà così, poi sapremo noi quando attuare le giuste modifiche. Perché non giochiamo centrali? Se i giocatori si rendono conto che le vie centrali sono oscurate, non c’è alternativa se non quella di ripartire lateralmente”.