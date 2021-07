Filippi: “La mia su Fella. Obiettivi? No limiti, la squadra deve divertirsi”

Le parole del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, a margine del successo maturato nell'amichevole contro il Monopoli

Prosegue a gonfie vele il ritiro pre-stagionale della formazione di Giacomo Filippi che, oggi alle 18:00, ha sfidato in amichevole il Monopoli . A decidere la rete di Valente messa a segno al nono minuto di gioco. Match analizzato al triplice fischio dal tecnico della compagine siciliana, intervenuto in conferenza stampa.

"Fella? Deve ancora entrare nel sistema di gioco ma è una cosa normale, ma parliamo di un ragazzo intelligente e riesce a capire cosa chiedo io. Oggi è stata una prestazione buona contro un avversario di categoria che ha provato a non farci giocare, la prestazione è stata soddisfacente. Valente? Ha fatto gol su punizione e ha fatto bene, lo sfrutteremo anche nei calci piazzati visto che ha il piede caldo. Un qualcosa che ci è mancato proprio nella scorsa stagione. Questo Palermo deve imparare a faticare e a divertirsi, non ci poniamo dei limiti e puntiamo all'obiettivo massimo. Una squadra e una società che stanno lavorando davvero bene, la città ha bisogno di volare alto e noi faremo di tutto perchè questo accada. Pelagotti? Ha fatto molto bene, non avevo dubbi sulle doti di Massolo e sono contento ci possa essere una sana concorrenza. Ci siamo abituati all'anormalità e quindi ritrovare il pubblico sarà solo uno stimolo che ci dovrà far mettere più concentrazione per arrivare a obiettivi importanti".