Filippi: “Io voglio sempre 24 leader. Silipo, Soleri e Floriano sono tre titolari”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Palermo, Giacomo Filippi, alla vigilia del match di Serie C in cui i rosanero affronteranno il Picerno

Il Palermo si appresta a sfidare il Picerno nel match valido per il sedicesimo turno del Girone C di Serie C. L'obiettivo dei rosanero è quello di restare sulla scia del Bari capolista che adesso dista quattro lunghezze. Alla vigilia della sfida che si disputerà presso lo stadio “Donato Curcio” di Picerno, il tecnico della franchigia siciliana Giacomo Filippi è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito, le sue dichiarazioni.