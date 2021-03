Filippi: “Incarico che non potevo rifiutare, ecco le differenze tra me e Boscaglia. Formazione? Peretti ok, Rauti…”

Sale l’attesa per Catania-Palermo.

Mercoledì 3 marzo, allo Stadio “Angelo Massimino”, Alberto Pelagotti e compagni affronteranno il Catania di Giuseppe Raffaele dopo il pari ottenuto nel girone d’andata al “Renzo Barbera”. L’atteso derby di Sicilia, che andrà in scena alle ore 20.30, è stato presentato questa mattina in conferenza stampa dall’allenatore rosanero Giacomo Filippi.

“Rauti, Peretti e Valente? Rauti un po’ acciaccato, Valente è a pieno regime e Peretti ha avuto solo un problema di crampi. Differenze tra Filippi e Boscaglia? Ognuno di noi ha chiaramente le proprie idee tecnico-tattiche. Io le mie le ho sempre messe in campo, poi era lui chiaramente a decidere. In tre giorni non si può stravolgere un’identità tattica considerando anche che la squadra sa stare bene in campo. Abbiamo la fortuna di avere una squadra che tiene bene il campo e che spesso ha messo in difficoltà avversari di caratura, dobbiamo lavorare sui dettagli”.

“Quando sono stato contattato mi è stato dato l’incarico, io non posso rinunciare da professionista – ha ammesso Filippi – ho parlato con il mister e adesso aspetto di poterlo chiamare visto che ieri non siamo riusciti, sono certo che sarà felice per me. Situazione simile a Brescia? C’era stato un approccio non concreto, in quell’occasione rinunciai senza pensarci due volte. Formazione? Abbiamo qualche defezione in determinati reparti, ma quelli che sono disponibili riescono a dare le giuste garanzie e giocherà chi ha più voglia di vincere i duelli e di dare tutto”.