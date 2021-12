Filippi: “In nove è complicato giocare, dobbiamo fare di più. Zitti e pedalare”

Le parole del tecnico dei rosanero al termine della sfida persa contro il Latina per 1-0

Ennesimo passo falso del Palermo che contro il Latina esce sconfitto per 1-0. Prestazione da dimenticare quella degli uomini di Giacomo Filippi , che dopo 35 minuti si ritrovano in nove per via delle espulsioni di Alessio Buttaro e Alberto Pelagotti . Match horror di Edoardo Lancini che prima con un passaggio errato costringe il difensore classe 2002 al fallo da espulsione e successivamente in occasione del gol con una respinta difettosa permette al Latina di crossare e segnare con un colpo di testa di Cristian Carletti .

"C'è poco da analizzare sotto l'aspetto tattico se dopo dieci minuti rimani in dieci. Sul fatto di non fare cambi? Pensavo che mettendoci a quattro, tre centrocampisti e due attaccanti si poteva ripartire. In nove è stato tutto più complicato. Quando non arrivano i risultati bisogna stare zitti e pedalare. Dobbiamo allenarci e tirarci fuori da questo momento. Oggi non credo che sia un aspetto mentale, il problema è che purtroppo non possiamo permetterci di regalare due uomini. Episodi delle espulsioni? Non entro nel merito, non so se erano giuste così come non so se c'era il rigore su Brunori. La squadra deve capire che bisogna fare di più. Ci dobbiamo chiudere e stringere in gruppo, bisogna stare zitti".