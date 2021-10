Filippi: “In campo per dare un segnale a noi e tifosi. Vibonese? Serve continuità”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, alla vigilia della sfida contro la Vibonese

Archiviato il successo maturato contro la Virtus Francavilla, il Palermo è pronto a tornare in campo per affrontare la Vibonese nel match valido per l'11^ giornata del Girone C di Serie C. Domani pomeriggio, i rosanero, avranno l'opportunità conquistare il primo successo in trasferta e portare a casa tre punti lontano dal "Renzo Barbera". Lo sa bene Giacomo Filippi che, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara, ha analizzato l'impegno che tra poco più di ventiquattro ore attenderà i suoi.