Filippi: “Ho parlato con i giocatori, la squadra sta bene. Chiedo una cosa”

Le parole del tecnico rosanero in vista della sfida di Serie C contro il Monterosi

Parola a Giacomo Filippi. Il tecnico del Palermo è intervenuto nella canonica conferenza stampa della vigilia al match di Serie C contro il Monterosi. Una prova dal peso specifico significativo per la compagine rosanero, che viene dal pareggio interno per 0-0 contro il Catanzaro con la voglia di portare nuovamente a casa i tre punti. I successi in Coppa Italia hanno certamente dato morale alla franchigia palermitana, in cerca di riscatto in campionato dove fino a questo momento ha collezionato 5 punti in quattro giornate. Ne è consapevole anche lo stesso Filippi, che dovrà cercare di dare una scossa alla sua squadra nei match in trasferta, nei quali finora il Palermo non è stato oltremodo brillante come all'interno delle mura amiche del 'Renzo Barbera'. Ecco, di seguito, le parole di Filippi.