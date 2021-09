Filippi: “Grande interpretazione della gara. Sostituzione Silipo? Dovevo agire così”

Le dichiarazioni del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, a margine del successo maturato contro il Campobasso

Il Palermo batte il Campobasso 3-1 e torna alla vittoria . Un successo maturato al termine di una gara ricca di colpi di scena, che ha visto i rosanero andare in doppio vantaggio dopo appena 5 minuti di gioco con Silipo e Valente. Nella ripresa Rossetti accorcia le distanze, Bontà spara sulla traversa la palla del pareggio fallendo un penalty. Brunori chiude i conti nei minuti finali. Un successo analizzato al triplice fischio dal tecnico della compagine siciliana Giacomo Filippi, intervenuto in mixed zone al termine della gara.

"Fischi su uscita Silipo? È giusto che il pubblico esprima le proprie sensazioni, ma io devo pensare alla squadra e in quell'occasione dovevo agire così per inserire un altro centrocampista. Lancini? Bisogna rimproverare i giocatori perchè sono questi gli episodi che possono fa accendere la miccia e modificare la partita, dobbiamo migliorare su questo aspetto. Queste sono situazioni che ci fanno perdere autostima. Abbiamo preparato la partita in base ad avversario e modulo, in fase dinamica siamo stati bravi a muovere la palla e a trovare sempre l'uomo libero. Merito ai ragazzi per l'interpretazione che hanno dato alla gara".