Filippi: “Giocato poco da squadra, sul gol noi distratti. La mia su Perrotta”

Le parole del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, a margine del pareggio maturato contro l'ACR Messina

1-1: è questo il risultato della sfida tra ACR Messina e Palermo , andata in scena questo pomeriggio al "Luigi Razza" e valida per la seconda giornata di Serie C. A siglare la rete del momentaneo vantaggio dei peloritani è Baldè, risponde Soleri al 65°. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico della compagine rosanero Giacomo Filippi , intervenuto in conferenza stampa a margine della gara.

"Perrotta? Non avevo alcun dubbio che potesse entrare bene nella partita vista la sua esperienza . Il pressing del Messina non era così alto anzi ci aspettavano, la colpa è stata nostra che non abbiamo attaccato bene gli spazi e ci alzavamo fuori tempo. Sul gol che abbiamo rischiato si subire ci siamo distratti, non possiamo permetterci di fermarci e subire un'azione allo sbaraglio. Nella ripresa abbiamo alzato i ritmi ma in questo campo non ci si poteva aspettare di più, nel secondo tempo abbiamo avuto la determinazione di riprendere il risultato e magari ci siamo allungati troppo per la voglia di vincerla. La partita è un derby e quindi è normale che venga una partita brutta e dai contenuti agonistici, noi abbiamo giocato poco da squadra e questo mi infastidisce molto. Se giochiamo da squadra tenendo i reparti corti posiamo recuperare e intercettare molti palloni, questa è senza dubbio la parte negativa del match".