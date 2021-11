Filippi: “Fidelis squadra ostica, Palermo maturo. Manca poco al salto di qualità”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Palermo, Giacomo Filippi, alla vigilia del match di Serie C contro la Fidelis Andria

Il Palermo si appresta a sfidare la Fidelis Andria nel match valido per il tredicesimo turno del Girone C di Serie C. I rosanero vanno a caccia del riscatto dopo la deludente prestazione offerta dal gruppo squadra siciliano in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia in cui De Rose e compagni hanno perso per uno a zero contro il Catanzaro di Calabro. Alla vigilia della sfida di Serie C, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Palermo, Giacomo Filippi. Di seguito, le sue dichiarazioni.