Filippi: “Fella è entrato bene, ora è al pari dei suoi compagni”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Palermo in conferenza stampa al termine della sfida contro il Taranto

Intervenuto in conferenza stampa al termine della gara valevole per la terza giornata del Girone C di Serie C, il tecnico del Palermo Giacomo Filippi ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine rosanero. "Oggi non avremmo dovuto giocare tutte quelle palle lunghe. Fella? È entrato bene ed è al pari dei suoi compagni, ogni mi è piaciuto e sta dimostrando che vuole giocare; dalle prossime gare sono sicuro che rientrerà a pieno regime", ha concluso.