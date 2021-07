Filippi: “Fatto tutto nel modo giusto, ma mercato non è così semplice”

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi

E' cominciato ufficialmente oggi il ritiro 2021/22 del Palermo a San Gregorio Magno, con la squadra che ha raggiunto il comune campano in mattinata, effettuando una prima sgambatura prima di tornare negli alloggi preposti. Il tecnico rosanero, Giacomo Filippi, è intervenuto in conferenza stampa direttamente dalla sede del ritiro del club siciliano per tracciare un bilancio della stagione appena conclusa e proiettarsi alla prossima.

"È stato fatto tutto in maniera mirata per partire nel modo giusto, questa meticolosità che abbiamo avuto nello scegliere anche la sede del ritiro potrà giovarci. Anche l'area che abbiamo allestito al Barbera sarà fondamentale, tutto questo è stato fatto per trovare in ogni angolo della nostra casa forze ed energie per arrivare più in alto possibile. Normale che prima la squadra viene completata meglio è per noi perchè potremo così imbastire al meglio la nostra idea di calcio, ma sappiamo anche che il mercato non è così semplice".